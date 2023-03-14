الولايات المتحدة: صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا لحلفائنا

ذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، لا تشكل تهديدا مباشرا لحلفائها.

الالتزام الأمني ​​الأمريكي تجاه كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما

وأضافت القيادة، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن الاختبارات الأخيرة لكوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة غير القانونية لبيونج يانج، مؤكدة أن الالتزام الأمني ​​الأمريكي تجاه كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما.

وقد أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، صاروخين باليستيين قصيري المدى في استعراض آخر للقوة، وذلك بعد يوم واحد من بدء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية التدريبات العسكرية التي تعتبرها بيونج يانج تدريبات على الغزو.

كيشيدا: المسؤولون ما زالوا يجمعون تفاصيل حول عمليات الإطلاق

وأشارت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية - في بيان لها - إلى أن الصاروخين أطلقا من بلدة «جانجيون» الساحلية الجنوبية الغربية، قبل أن يهبطا في البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، مضيفة أن الصاروخين قطعا حوالي 620 كيلومترا (385 ميلا).

بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن المسؤولين ما زالوا يجمعون تفاصيل حول عمليات الإطلاق الكورية الشمالية الأخيرة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في المياه اليابانية.