إضراب أطباء بريطانيا صداع في رأس الحكومة

دخل عشرات الآلاف من الأطباء في إضراب واسع في بريطانيا اليوم الإثنين وسط مطالبات برفع أجورهم واحتج الأطباء المبتدئون الذين يدرسون الطب ويشكل هؤلاء نحو 45% من جميع الأطباء في قطاع الخدمة الصحية في المملكة المتحدة.

تدخل الأطباء الكبار لحل مؤقت للأزمة

وذكر موقع «ديلي ميرور» البريطاني أن كبار الأطباء عملت الدولة على تقديم المساعدات والتواجد مكان الأطباء الصغار من أجل مواجهة هذا الاحتجاج والإضراب الكبير، في الوقت الذي خرجت نقابة الأطباء البريطانية لتؤكد أن أجور الأطباء المبتدئين انخفضت بنسبة تصل إلى 26% منذ عام 2008 الذي حدثت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي زاد عدد المرضى وارتفعت أعداد قوائم انتظار المرضى وأدى هذا الأمر إلى محاولات بعض الأطباء ترك المجال من أجل الحصول على وظيفة أفضل.

سعر أجر ساعة المسعف حديث التخرج

وأوضحت النقابة أن المسعفين حديثي التخرج يحصلون على نحو 14.09جنيه إستراليني فقط في الساعة فقط وهذا رقم ضئيل للغاية ولم يطلب الأطباء سوى أجر مناسب لمهاراتهم ولتوفير احتياجات الأطباء للعيش في البلاد في ظل ارتفاع الأسعار في مختلف دول العالم.

سجال بين الحكومة والأطباء

وبدأت الإضرابات الخاصة بالأطباء في بريطانيا منذ ديسمبر الماضي، ولكن هذا الإضراب استمر 3 أيام ويتوقع أن يؤثر بشدة على الخدمات الطبية في بريطانيا وسيتأثر بالطبع مرضى السرطان وبعض العمليات، فيما ذكر قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للصحفيين يوم الأحد، أن هذا الاضطراب مخيب للآمال في الوقت الذي ردت عليه النقابة تطالبه بزيادة الأجور لأن الحكومة تجاهلت طلباتهم.