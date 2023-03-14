رئيس وزراء بريطانيا يقبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن في يونيو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قبوله دعوة الرئيس الأمريكي جو بادين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

سوناك يصل إلى الولايات المتحدة

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد وصل أمس الأول الأحد، إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية التي تنوي كانبرا الحصول عليها من أجل التصدي للصين.

البيت الأبيض: بايدن بحث مع سوناك أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية

وقال البيت الأبيض، في بيان له أمس الاثنين، إن بايدن بحث مع سوناك أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح البيان، أن «الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان وتستثمران معا لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء، وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاد البلدين».