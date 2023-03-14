مصرع عامل دهسته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق في التجمع الأول

لقي عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات الخاصة، بدائرة قسم الشرطة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابساتها.

بلاغ بمصرع عامل أسفل عجلات سيارة

كانت بداية الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بمصرع عامل دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م. ع»، مواليد 1984، عامل، وأصل بلدته قرية الحمد بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وتبين أن المتوفى يعمل في إحدي شركات المقاولات بدائرة قسم الشرطة، وأثناء عبورة الطريق دهسته السيارة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط قائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.