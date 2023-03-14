حبس سائق «ملاكي» 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة دهس شاب في مصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق بحبس سائق «سيارة ملاكي» 4 أيام علي ذمة التحقيق لدهسه شاب اثناء عبوره الطريق بمصر الجديدة، وطالبت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمصرع شاب في حادث دهس.

بالفحص وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي مصطفى. م.ع، في العقد الرابع من العمر، وتبين إصابته بتهشم في عظام الجمجمة ونزيف خارجي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ، على العقوبة التي تقع على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، قائلًا إنَّ المادة 238 من القانون نصت على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال إذ «وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة».