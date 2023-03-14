أمطار غزيرة تضرب مدن جنوب سيناء.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

شهدت مدينتا طور سيناء وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، سقوط أمطار بغزارة من جديد بعد توقف استمر ساعتين فقط، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الدفع بكل المعدات الثقيلة لإعادة فتح الطرق المغلقة.

وأكد أن معظم طرق للمحافظة مفتوحة، عدا طريق النقب وطريق وادي وتير، مشيراً إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ منذ الصباح حتى الآن بعد أن تعرضت المدن لموجة من الأمطار الغزيرة والسيول، موضحا أن المدن التي تأثرت بالأمطار هي الطور وسانت كاترين ونويبع وطابا.

وأضاف أن الأمطار والسيول لم تتسبب في حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة.

ليلة ممطرة في سانت كاترين

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن الأمطار مستمرة من الصباح، توقفت لفترة ثم عاودت السقوط مرة أخرى.

وأوضح أن السيول التي تعرضت لها المدينة ضعيفة وتسير في مجراها الطبيعي، مؤكدا إعادة فتح طريق وادي السعال مرة أخرة بعد غلقه.

تجدد سقوط الأمطار

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن الأمطار سقطت من جديد على المدينة، مع هبوب رياح سرعتها تصل إلى 18 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 49%، موضحا أن هناك برق ورعد في السماء وارتفعت الأمواج على الشاطئ.

شفط المياه في نويبع

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع، إنه جرى الدفع بسيارتين لشفط المياه من مناطق تجمعها بقرية الصيادين وداخل المدينة، بالإضافة إلى الدفع بلوادر لردم النحر الذي تم في منطقة مجرح، مشيرا إلى أن طريق وادي وتير مغلق ومازالت حالة الطوارئ مرفوعة.

كما سقطت أمطار على مدن دهب وشرم الشيخ وطابا، وجرى الدفع بسيارات ومعدات لإزالة آثار السيول، وما زالت الأمطار تتساقط على مدينة طابا وطريق النقب طابا مازال مغلقا بسبب الأمطار الغزيرة.