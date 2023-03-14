تقرير يرصد إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي.. أبرزها «كتف في كتف»

استعرضت قناة «Extra news»، تقريرًا عن أبرز إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها مبادرة «كتف في كتف»، إذ حقق العديد من الإنجازات على مدار عام منذ انطلاقه، مثل تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية، إذ نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

التحالف الوطني نجح في ضم 32 كيانا تنمويا

وأوضح التقرير، أن التحالف الوطني نجح في ضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر، تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين 250 ألف متطوع، ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، مما يعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر، وكذلك دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، واستقبال عدد 5 ملايين مواطن في مراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني.

وأشار التقرير، إلى أنه لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار، كما انه تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، كما تم مراجعة كافة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقابية المنوط بها.

متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه

وأوضح أن متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه، وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال جمعيات التحالف، فضلا عن توفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، فضلًا عن إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.