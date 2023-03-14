«الأورمان» تستعد لتوزيع 10 آلاف كرتونة رمضان بالفيوم ضمن مبادرة «كتف في كتف»

تستعد جمعية الأورمان، لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك قُبيل شهر رمضان المبارك بأسبوع على الأقل، تحت رعاية وإشراف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم.

تحسين مستوى معيشة الأسر البسيطة

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم في بيان صحفي، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مُشيدةً بتنظيم مثل هذه الفاعليات والتي تساهم بشكل فعّال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

من جابنه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنّ مبادرة كتف في كتف تعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشار إلى أنّ المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهوريه المختلفة وصولًا إلى المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير ٤ مليون كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على الأهالي في كل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر.

توزيع 400 ألف كرتونة

وأوضح أنّ جمعية الأورمان تستهدف توزيع نحو 350 ألف إلى 400 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.