«حياة كريمة»: تلقينا 55 ألف طلب تطوع لمبادرة «كتف في كتف» خلال 3 أسابيع

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن عدد المتطوعين إلى مبادرة «كتف في كتف»، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

مبادرة «كتف في كتف»

وأعلنت «حياة كريمة»، أنه خلال 3 أسابيع من العمل التطوعي، جرى التقدم إلى التطوع نحو أكثر من 55 ألف طلب تطوع، لشباب تأمل المساعدة في الخير عن طريق مبادرة «كتف في كتف»، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك للتجع يوم الجمعة المقبل.

كما جرى إغلاق عملية التسجيل، والتواصل مع المتطوعين لحضور الفعالية في استاد القاهرة يوم 17 مارس، إذ تستهدف مبادرة «كتف في كتف» توصيل المساعدات لأكثر من 4 مليون اسرة بإجمالي عدد 25 مليون مواطن بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وزن كراتين «كتف في كتف»

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم للخير والطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أن اليوم يعبر عن جهود مئات الآلاف من الشباب المتطوعين العاملين منذ عام في العمل الخيري و«كتفهم في كتف بعض»، موضحة أن كراتين «كتف في كتف» يبدأ وزنها من 15 كيلو وتصل لـ60 كيلو.