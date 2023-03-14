«الأورمان»: نستهدف توزيع 5 آلاف كرتونة رمضان ضمن مبادرة «كتف في كتف» بسوهاج

بدأت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في وضع استراتيجية لتنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 5 آلاف كرتونة مواد لتوزيعها على الأسر غير القادرة بمحافظة سوهاج، قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، ضمن مبادرة «كتف في كتف» والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشاركة 30 جمعية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح «شعبان» أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهوريه المختلفة، وصولًا إلى المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 5 ملايين كرتونة مواد غذائية على أهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرًا إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توزيع من 350 ألفًا إلى 400 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.