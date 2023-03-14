قدّمت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في سهولة ويسر إلكترونيًا، عن طريق الدخول على منصة النيابة العامة واتباع التعليمات، التي تبدأ بالضغط على كلمة «الاستعلام»، وبعدها إدخال بيانات اللوحة المعدنية وهي بالأرقام والحروف، وهي بمثابة أسرع استعلام عن المخالفات المرورية مجانا عن طريق رقم اللوحات المعدنية.

الوطن تشرح للقارئ تفاصيل أسرع استعلام عن المخالفات المرورية مجانا عن طريق رقم اللوحات المعدنية ويكون الاستعلام كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة

- الضغط على كلمة «بيانات المرور» تظهر على يمين الصفحة

- اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة، وهي بمثابة أسرع استعلام عن المخالفات المرورية مجانا عن طريق رقم اللوحات المعدنية.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية مجانا عن طريق رقم اللوحات المعدنية

- تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

- الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور لتظهر قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

- تحصل على الخدمة من على هاتفك المحمول وأنت في البيت أو العمل دون الذهاب إلى وحدات المرور

بعد ظهور المخالفات يجوز لمالك السيارة التظلم على تلك المخالفات إلكترونيًا أيضًا في عدة خطوات وهي:

- الضغط على كلمة (التظلمات) وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة».

- تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

-تظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بكافة تفاصيلها وتحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.

- تظهر أمامك الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قرأتها قم بالاضغط على كلمة «الموافقة».

- بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة اضغط على كلمة «إرسال الطلب».

- يظهر على الشاشة إيصال التظلم ورقم الطلب احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة .

- ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله.