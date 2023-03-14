حكاية معلم خرج على المعاش وفاز بقرعة الحج 2023.. ربنا وفقني في كل خطوة

بدموع فرحة هلل سليمان عيد، مدرس رياضيات، إثر فوزه بنتيجة قرعة الحج بالإسماعيلية بعد إعلان اسمه ضمن قائمة قرعة وزارة الداخلية مهللاً «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك»، فلم يتمالك مستر سليمان، كما كانت تناديه الطالبات في مدرسة السلام الإعدادية بنات دموعه وفرحته رافعا يديه إلى السماء مرددا «الله أكبر.. الله أكبر وتحيا مصر».

قبل عام تقريبا وفي مارس من العام الماضي خرج سليمان عيد مدرس الرياضيات على المعاش إلا أن الطالبات فاجأنه بتنظيم ممر شرفي له جراء جهوده وتفانيه في عمله وإخلاصه للشرح والتدريس، ثم يأتي تكريم آخر له باختيار اسمه في نتيجة قرعة الحج بالإسماعيلية.

سليمان عيد: تكريم من الله

وقال سليمان عيد في تصريحات لـ«الوطن» إنه قدم للمرة الأولى في قرعة الحج هذا العام على أمل أن يكتبها له الله، بعد سنة من خروجه على المعاش.

وتابع: «دي أول مرة أقدم ومن أول ما أخدت الخطوات كان هناك كرم من الله وتوفيق في كل خطوة وكأنها رسائل ربانية بأني سأحج بيت الله هذا العام وكأنها تكريم من الله لي عزوجل».

وأضاف «سليمان»: «شعور لا يوصف وليس له مثيل وكانت فرحة غمرت القلب داعيا المولى عز وجل أن يٌتمها له ويحج بيت الله ضمن وفود الحجاج هذا العام».

اختيار 189 حاجا في نتيجة قرعة الحج بالإسماعيلية

وشهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية نتيجة قرعة الحج في المحافظة اليوم الثلاثاء، وإعلان أسماء 189 شخصا بينهم 7 بالتزكية من كبار السن في المحافظة ممن تجاوزت أعمارهم 70 عاما.

وقالت بيانات وزارة الداخلية إن 2159 مواطنا تقدموا لقرعة الحج هذا العام فيما جاءت الحصة لحجاج هذا العام بواقع 14 تأشيرة لحي أول و9 احتياطى و38 تأشيرة لحى ثان و20 احتياطيا، و42 تأشيرة لحي ثالث و22 احتياطيا و17 تأشيرة لمركز الإسماعيلية و9 احتياطي و14 تأشيرة لمركز أبوصوير و16 للقصاصين و5 تأشيرات للقنطرة شرق و3 احتياطي و13 تأشيرة للتل الكبير و7 احتياطي و10 تأشيرات للقنطرة غرب و5 احتياطي و10 تأشيرات لمركز فايد و5 احتياطي.