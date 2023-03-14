«الوطن» تنشر كشوف نتيجة قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية

انتهت مديرية أمن المنوفية، من إجراء قرعة الحج والتي شهدت فوز 729 شخصًا وسط حالة من الفرحة الشديدة من الفائزين وأسرهم الذين حضروا لانتظار النتيجة، في استاد الجامعة الذي شهد تواجدًا مكثفًا من الأجهزة الأمنية، بينما أشاد الحضور بالتنظيم الجيد للفعالية.

إعلان كشوف نتجية حج القرعة 2023 في محافظة المنوفية

وحصلت «الوطن» على كشوف الفائزين في نتيجة قرعة الحج 2023، بعد الإعلان عنها في الحفل الذي حضره اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، ومندوبين عن وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية.

آخر موعد لسداد رسوم الحج

وأكدت وزارة الداخلية، أن آخر موعد لدفع رسوم الحج بعد الإعلان عن نتجية قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية، يوم الخميس 23 مارس المقبل، وذلك عن طريق بنوك مصر والقاهرة والأهلي ومكاتب البريد علي مستوي جميع مراكز المحافظة .

وتنتهي غدا الأربعاء، قرعة الحج 2023 في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتشمل آخر المحافظات وهي جنوب سيناء، والسويس، وسوهاج، وشمال سيناء والبحر الأحمر .

وفيما يلي كشوف نتيجة قرعة الحج 2023 في المنوفية: