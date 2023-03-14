أسماء الفائزين في قرعة الحج بالتزكية بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أسماء 189 شخصا من الفائزين بقرعة الحج هذا العام من المتقدمين بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب 90 شخصا آخرين كأسماء احتياطية للفائزين.

أسماء الفائزين في قرعة الحج بالتزكية بالإسماعيلية

وأعلنت الوزارة فوز 7 أشخاص من كبار السن في نتيجة قرعة الحج بالإسماعيلية بنسبة 3% بالتزكية، وهم عطيات علي علي عبد ربه بمدينة التل الكبير، وسامي إبراهيم علي التل الكبير، ونوارة حسين ناصر إسماعيل من مركز فايد، وفريد شفيق فريد ناصر من مركز فايد، وعبد العزيز خليل علي إبراهيم من مركز القنطرة غرب، ونعيمة سلمان إبراهيم مطر من مركز القنطرة غرب، ومحمد عبد العزيز علي خليل من مركز القنطرة غرب.

فوز 182 شخصا في نتيجة قرعة الحج بالإسماعيلية

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم الثلاثاء أسماء الفائزين في قرعة الحج هذا العام والذين بلغ عددهم 182 اسما موزعين على أحياء الإسماعيلية الثلاث والمراكز المختلفة.

وأعلنت «الداخلية» تقدم 2159 مواطنا ومواطنة على مستوى المحافظة للحصول على تأشيرة للحج، فاز منهم 189 شخصا، منهم 7 كبار السن، بالإضافة 95 فرصة للاحتياطي.

ووزعت وزارة الداخلية تأشيرات نتيجة قرعة الحج بواقع 14 تأشيرة لحي أول، و9 احتياطي، و38 تأشيرة لحي ثان، و20 احتياطي، و42 تأشيرة لحي ثالث و22 احتياطي، و17 تأشيرة لمركز الإسماعيلية و9 احتياطي، و14 تأشيرة لمركز أبوصوير، و16 للقصاصين، و5 تأشيرات للقنطرة شرق و3 احتياطي، و13 تأشيرة للتل الكبير و7 احتياطي، و10 تأشيرات للقنطرة غرب و5 احتياطي، و10 تأشيرات لمركز فايد و5 احتياطي.