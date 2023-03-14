حبس عاطل 5 سنوات لإحداثه عاهة مستديمة لعامل ببورسعيد 

قررت محكمة بورسعيد الجنائية بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات مع تغريمه 500 جنيه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية لإحداثه عاهة مستديمة لآخر.

انعقاد محكمة بورسعيد الجنائية

كانت محكمة بورسعيد الجنائية، انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم، للنظر في القضية التي تعود أحداثها إلى أول مايو الماضي بدائرة قسم الضواحي والمتهم فيها إيهاب السيد سليمان عامر 25 عاطل، حيث أحدث عمدًا إصابة للمجني عليه مسعد على حسونة، عامل بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، وأخرج المتهم آداة عبارة عن مفك وانهال بالضرب على رأس المجني عليه، وأحدث به الإصابات التي خلفت له عاهة المستديمة تقدر بـ 40%.

كما أن المتهم أحرز المفك المستخدم في الضرب دون مصوغ قانوني، وأحدث إصابة بالمجني عليه، وتسبب في العاهة المستديمة له.

أقوال المجني عليه

كما جاء في أقوال المجني عليه مسعد، بأنه حال تواجده محل عمله فوجئ بقدوم المتهم نحوه طالبا منه مبلغ مالي، وبرفضه باغته المتهم بضربه بالمفك الذي استقر في رأسه وأحدث إصابته.

وأظهر تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه تخلف لديه من جراء إصابته كسر وشرخ بعظام الجمجمة، وضعف بالجانب الأيمن من الجسم، وصعوبة بالكلام مما يشكل بوضعه الراهن عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40%.