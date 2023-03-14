حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات والسلاح بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بحبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالإتجار في المخدرات والسلاح بشبين القناطر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح بشبين القناطر

كانت مباحث القليوبية ألقت القبض على شخصين بمنطقة طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر بحوزتهما كمية من المخدرات والأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

معلومات سرية تقود لضبط المتهمين

وردت معلومات سرية للدكتور مقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد قيام شخصين بالاتجار فى المخدرات والسلاح بمنطقة طحانوب دائرة المركز، تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وقامت قوة كبيرة من قوة مباحث المركز بمداهمة وكر المتهمين وتم ضبطهما وهما «س.م» و «ح. م» وبتفتيش مسكنهما عثر على 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من المخدرات، وتم التحفظ عليهم وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

أوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن المتهمين يواجهان عقوبة السجن المشدد لاتهامهما بالإتجار في المخدرات والسلاح مع مصادرة المضبوطات وتغليظ العقوبة للإعدام في حالة الظروف المشددة للواقعة.