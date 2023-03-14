إقامة احتفالية لمبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة الجمعة المقبل

تنطلق احتفالية مبادرة «كتف في كتف»، التي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، باستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة 17 مارس 2023، بمشاركة نحو 50 ألف متطوع.

توزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية

مبادرة «كتف في كتف»، تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل ربوع الجمهورية، خلال الشهر الجاري، على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياًجا؛ للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالمًيا، التي خلقت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

تحالف العمل الأهلي يطلق مبادرة «كتف في كتف»

وتعد «كتف في كتف» إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي انطلق في شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكياًنا خدمًيا وتنموًيا، وفي مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل هذه الجمعيات في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من: خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.