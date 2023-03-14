نوة الحسوم تضرب 5 محافظات غدا.. وتحذير عاجل لسكانها 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة وفوق المتوسطة غدا على 5 محافظات ضمن الأجواء العصيبة التي تتزامن مع نوة الحسوم التي تضرب البلاد في ذلك التوقيت من العام قبل انقضاء شتاء 2023 الجاري.

أمطار نوة الحسوم على المحافظات غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نوة الحسوم تضرب 5 محافظات غدا وهم محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، السويس» وشمال الوجه البحري المتمثلة في: «كفرالشيخ، البحيرة، دمياط» وذلك بنسبة أمطار قدرها 40%.

تحذير سكان المحافظات من أمطار نوة الحسوم

وحذرت الأرصاد الجوية سكان المحافظات من انخفاض درجات الحرارة ليلا وهو ما يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة وعدم الانخداع بدفئ الطقس ظهراً، فيما شددت على سكان محافظات «بورسعيد، السويس، كفرالشيخ، البحيرة، دمياط» بارتداء الملابس المواجهة للأمطار نظراً لتوقعات سقوط الأمطار عليهم غدا.

حالة المحافظات غدا مع نوة الحسوم

فيما تغيب أمطار نوة الحسوم عن المحافظات الأخرى غدا، لعل أبرز تلك المحافظات هي مدينة الإسكندرية التي شهدت أمطار غزيرة اليوم، وهي واحدة من أكثر المحافظات تضرراً من الأمطار خلال فترة النوات.