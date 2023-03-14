«أبو العينين الخيرية»: التحالف الوطني للعمل الأهلي يضم أكثر من 34 مؤسسة

أعرب سامح النمر، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية، عن فخر وإعتزاز الجمعيات الأهلية بمصر، كونها اندمجت وأصبحت على طاولة واحدة، من خلال مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتًا إلى أن التحالف لديه قاعدة بيانات لأكثر من 35 مليون مستفيد، وهو ما يسر الوصول للمستحقين بكب مكان بصورة واضحة.

النمر: العمل الخيري بمصر يرجع إلى أكثر من 200 عام

وأضاف «النمر» في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في وجود تنسيق في تقديم المساعدات للمواطنين، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني أصبح يضم الآن أكثر من 34 مؤسسة من أكبر المؤسسات والجمعيات التي تعمل بالعمل الخيري في مصر.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية، أن العمل الخيري بمصر يرجع إلى أكثر من 200 عام، مشيدًا بتوحيد الجهود خلال العام، لتقديم خدمة متكاملة للأسر الأولى بالرعاية بعد توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية.

النمر: الدمج بين المؤسسات كان حلما لدى مؤسسات العمل الخيري

وأشار سامح النمر إلى أن الدمج بين المؤسسات كان حلم لدى مؤسسات العمل الخيري، لتقديم الخدامات المتكاملة، متابعًا :«الحمد لله التحالف نجح وقاعدة البيانات بقت موحدة مع كل المؤسسات، وهو ما ساهم في التوزيع العادل للسلع والخدمات».