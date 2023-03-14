التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. عام على انطلاق الإنجازات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث حقق العديد من الإنجازات على مدار عام منذ انطلاقه مثل تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.

مرور عام على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وقال التقرير، إن عام مر على إطلاق التحالف، والذي يمثل نموذجا فريدا من نوعه للتكامل والتكاتف وتجربة غير مسبوقة في العمل المجتمعي بمصر، وتم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني.

ضم التحالف بدوره الاتحاد العام للجمعيات الذي يمثل كيانا قانونيا منتخبا ومؤسسا بشكل ديموقراطي من كل الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية.

أعضاء جدد بالتحالف الوطني للعمل الأهلي

كما سعى التحالف إلى ضم أعضاء جدد في كل المجالات والتخصصات مع توسيع دائرة المشاركة في هذه التجربة الوطنية لتوحيد الجهود وتعظيم أثر العمل المجتمعي.

ونجح التحالف الوطني أيضا في ضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين 250 ألف متطوع ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، مما يعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر.