«الإنشاد الديني والترانيم» ضمن التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، التصفيات التمهيدية لمهرجان «إبداع» مراكز الشباب الموسم الرابع في مجالات الإنشاد الديني والترانيم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التصفيات التمهيدية في مجال الإنشاد الديني والترانيم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التصفيات التمهيدية بين المشاركين في مجال الإنشاد الديني والترانيم»، كانت بتحكيم الدكتور أحمد محمد خضر، أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، والشيخ صلاح علي بدر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، والقس أسطفانوس مجدي كمال، كاهن كنيسة ماري جرجس بمدينة سيدى سالم ومدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة.

ومن جانبه ثمّن الدكتور أحمد خضر، أستاذ مساعد الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أداء وأصوات المواهب المشاركة، ووصفها بأنها تستحق أن تُسمع لما تحمله من ثقافة موسيقية.

فعاليات التصفيات التمهيدية

كما أشاد الشيخ صلاح علي بدر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، والقس أسطفانوس مجدي، مدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة، بالمواهب الشابة المشاركة، تُقام فاعليات التصفيات التمهيدية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.