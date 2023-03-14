«الدفاع الأمريكية» تعلن إسقاط طائرة مسيرة روسية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود، حيث أعلنت الوزارة إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية.

حادث وقع قبل قليل

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية، فيما ذكرت القيادة الأوروبية الأمريكية أنه حدث اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.