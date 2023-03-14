رئيس وزراء أرمينيا: لا توجد أزمة مع روسيا وعلاقتنا مبنية على الصراحة

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أزمة في علاقات أرمينيا مع روسيا، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها تقوم على الصراحة.

وقال «باشينيان»، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء «أرمنبريس» الأرمينية، إن علاقاتنا مع روسيا مبنية على الصراحة، ولا أرى أي أزمة بيننا، مُضيفًا: «نحن نتحدث ونتناقش ونسجل إن كان هناك مشكلات، وجزء من هذه المشكلات ليست ذاتية ليكون لها تأثير الأزمة على العلاقات، وعلاقاتنا في حالة طبيعية، وهذا لا يعني أنه لا توجد مخاوف مشتركة».

تقدير أرميني لروسيا

وأعلنت الحكومة الأرمينية، أمس، أن رئيس الوزراء أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به روسيا من أجل حل الأزمة في ناجورنو قره باغ خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الأرميني، في بيان بثته «أرمنبريس»: «نوقشت الأزمة الإنسانية المستمرة في ناجورنو قره باغ بسبب الإغلاق غير القانوني لأذربيجان لممر لاتشين خلال المحادثة الهاتفية».