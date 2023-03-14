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أوكرانيا: 32 دولة انضمت إلى تحالف لإنشاء محكمة خاصة ضد روسيا

كتب:

سحر المكاوى
03:26 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، إنّ 32 دولة انضمت إلى تحالف يدعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا لارتكاب جريمة العدوان ضد أوكرانيا، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية. 

وأيّدت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وهولندا، علنًا، فكرة إنشاء محكمة خاصة، بينما نفت روسيا اتهامات بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صباح اليوم، إنّ روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وسيفتح المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية رسميًا قضيتين من جرائم الحرب، ويصدر مذكرات توقيف بحق العديد من الروس الذين يُعتبرون مسؤولين عن الاختطاف الجماعي للأطفال الأوكرانيين، واستهداف البنية التحتية المدنية الأوكرانية، وفقًا لتقارير. 

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بقلم سحر المكاوى