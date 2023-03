أوكرانيا: 32 دولة انضمت إلى تحالف لإنشاء محكمة خاصة ضد روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، إنّ 32 دولة انضمت إلى تحالف يدعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا لارتكاب جريمة العدوان ضد أوكرانيا، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأيّدت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وهولندا، علنًا، فكرة إنشاء محكمة خاصة، بينما نفت روسيا اتهامات بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين الأوكرانيين.

