مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل العمدة على قناة dmc

تقرر عرض مسلسل العمدة على قناة dmc، ضمن مسلسلات رمضان 2023، إذ يعد واحدا من أهم المسلسلات المقرر عرضها خلال الموسم الدرامي الجديد، وسيكون عودة للفنان محمد رمضان مع المخرج محمد سامي بعد غياب عامين عن تعاونهم سويا.

عرض مسلسل العمدة على قناة dmc

مسلسلات رمضان 2023، تضم 16 مسلسلا تبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بينها عرض مسلسل العمدة على قناة dmc، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

مسلسل العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

مسلسل العمدة من مسلسلات رمضان 2023

مسلسل العمدة علي قناة dmc تدور قصته حول جعفر العمدة، الذي يفقد ابنه وهو صغير، ويظل يبحث عنه طيلة حياته.