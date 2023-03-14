عضو بالتحالف الوطني: مساعدات «كتف في كتف» تصل لمستحقيها بكل مكان

أشاد سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمبادرة «كتف في كتف»، إذ ساهمت في وجود تنسيق في تقديم المساعدات للمواطنين، ذكرأ أنه عقب مرور عام على تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نحن فخورون جدًا كمؤسسات باجتماعنا على طاولة واحدة.

نضم الآن أكثر من 34 مؤسسة من أكبر المؤسسات

وأضاف «النمر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لديه قاعدة بيانات لأكثر من 35 مليون مستفيد، وهو ما يسّر الوصول للمستحقين بكل مكان بصورة واضحة، وأصبح يضم الآن أكثر من 34 مؤسسة من أكبر المؤسسات والجمعيات التي تعمل بالعمل الخيري في مصر.

الدمج كان حلما لدى مؤسسات العمل الخيري

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى أن الدمج بين المؤسسات كان حلما لدى مؤسسات العمل الخيري، لتقديم الخدمات المتكاملة، متابعًا: «الحمد لله التحالف نجح وقاعدة البيانات بقت موحدة مع كل المؤسسات، وهو ما ساهم في التوزيع العادل للسلع والخدمات».