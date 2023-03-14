«الصحة»: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق من الرجال

أكدت وزارة الصحة والسكان في منشور رسمي لها، أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب والقلق من الرجال، مشيرة إلى أنه يوجد 76 مليون من النساء على مستوى العالم في سن البلوغ تعانى من نوبة اكتئاب كبيرة كل عام.

ولفتت الوزارة إلى تدشين الخط الساخن 1632 لطلب المساعدة من الأطباء النفسيين، وتقدم الخدمة بشكل مجاني، ولا يجرى دفع أي أعباء مالية، مؤكدة أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المرأة .

النساء أكثر عرضة للاكتئاب والقلق من الرجال

من جانبه، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، إن وزارة الصحة والسكان تعمل على رفع الخدمات والدعم النفسي والاستشارات وعلاج الإدمان، ورفع التوعية للمواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، من خلال المنصة الإلكترونية التي جرى تدشينها في مارس 2022.

المنصة الإلكترونية لاستقبال الاستفسارات المختلفة بالعوامل النفسية

وأوضحت الدكتورة منى عبد المقصود، في تقرير لها، أن نسبة زائري المنصة الإلكترونية من ذكور وصلت إلى 43%، والإناث وصلت إلى 57%، مشيرة إلى أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى توفير الخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بشكل مجاني، لجميع الفئات المختلفة من المواطنين المصريين وغيرهم المقيمن على أرض مصر.

وطالب الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان، من خلال الخط الساخن للدعم الصحة النفسية أو زيارة المنصة الإلكترونية؛ إذ أنها مزودة بكافة الأطباء المدربين على أعلى مستوى لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة من المواطنين، بشأن الأمراض النفسية والضغوط الحياتية والرد عليهم بشكل مباشر.