«الصحة» توضح أعراض انخفاض ضغط الدم في رمضان.. أبرزها صعوبة التنفس

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب وطرق علاج انخفاض ضغط الدم فى رمضان، في تقرير رسمي أعدته استعداد لشهر رمضان الكريم، بهدف ورفع التوعوية المجتمعية خلال الشهر الكريم، لضمان صيام صحي آمن على جميع المواطنين، ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الصحي.

اسباب انخفاض ضغط الدم في رمضان

وذكرت الوزارة إنّ أسباب انخفاض الضغط في رمضان، تعود إلى قلة التغذية، وعدم تناول وجبات غذائية متوازنة، يجعل الشخص يصاب بانخفاض ضغط الدم خلال شهر رمضان، لذلك من المهم تقسيم الوجبات بشكل متوازن.

وأشارت إلى أنّ نقص السوائل، وعدم شرب المياه بين فترة الفطور والسحو، يعرض الشخص إلى هبوط في ضغط الدم، محذرة من التعرض لأشعة الشمس طوال فترة الصيام، وتناول بعض الأدوية كمدرات البول.

أعراض انخفاض ضغط الدم فى رمضان

وأوضحت الوزارة أعراض انخفاض ضغط الدم في رمضان، نستعرضها على النحو التالي:

- الدوار والدوخة.

- صعوبة التنفس.

- القئ.

- العطش والجفاف.

- ضربات القلب تكون غير متزنة.

علاج انخفاض ضغط الدم فى رمضان

وفيما يتعلق بعلاج انخفاض ضغط الدم، أوضحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تناول الأطعمة التي تحتوى على سوائل، بالإضافة إلى العصائر الطازجة والإكثار من تناول المياه، مؤكدة على أهمية تناول الأطعمة الغنية بفيتامين 12، محذرة من تناول المشروبات الغنية بالكافين، كالقهوة والشاي، لافتة الى أن هذه المشروبات تضعف عضلة القلب، على عكس مشروب العرقسوس الذي ضبط ضغط الدم.

نصائح لمرضي الضغط المنخفض خلال شهر رمضان

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لمرضي الضغط المنخفض خلال شهر رمضان وجاءت على النحو التالى :-

- ممارسة التمارين الرياضية.

- تجنب تناول الأطعمة الغنية بأملاح الصوديوم والتى تسبب احتباس السوائل في الجسم.

- شرب كمية وفيرة من المياه.

- تقسيم الوجبات بشكل صحي ومتزن كالبداية في التمر والفاكهة المجففة.

- الاهتمام بتناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.