مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON

كشفت القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2023، عن الأعمال الفنية التي ستعرضها خلال شهر رمضان، من بينها مسلسل سره الباتع، والذي سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين.

وعرض مسلسل سره الباتع على قناة ON في شهر رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2023 وأيضا يجرى عرضه عبر شاشة on drama.

عرض مسلسل سره الباتع على قناة ON

وليس هذا فحسب، يجرى عرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة، ولكن لم يعلن حتى الآن الموعد الرسمي لعرض المسلسل.

مسلسل سره الباتع واحد من الأعمال المهمة في السباق الرمضاني، إذ يضم أكثر من 60 فنان من بينهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وحسين فهمى وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوي وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع المأخوذ من روايه سره باتع للأديب يوسف إدريس فى حقبتين من الزمن الأولى الحقبة الفرنسية والثانية العصر الحالي، من إخراج خالد يوسف.