خالد سرحان لقناة الحياة: مسلسل «سره الباتع» عن رواية للأديب يوسف إدريس

قال الفنان خالد سرحان، إن مسلسل سره الباتع، مأخوذ عن رواية للأستاذ العظيم الراحل يوسف إدريس، مشيرا إلى أن من لم يقرأ ما قدمه الأديب العالمي نجيب محفوظ، والأديب الكبير يوسف إدريس، فلم يقرأ أعمالا أدبية قط، «دول الكريمة زي ما بيقولوا».

سرحان: الرواية ملحمية ووطنية

أضاف «سرحان» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرواية التي كتبها الأديب الراحل يوسف إدريس «سره الباتع»، رواية ملحمية، وشارك في التأليف وإخراج العمل خالد يوسف.

وفند: «المسلسل ملحمي ووطني جدا بالدرجة الأولى، وخالد يوسف راجع بحاجة قوية، هو مخرج مش سهل ومش قليل، وفيه إبهار في الصورة المقدمة، ورواية وطنية وتمثيل عالي، والفنانة حنان مطاوع عامله دور عظيم، وأحمد فهمي وريم مصطفى ومنه فضالي ونجلاء بدر».