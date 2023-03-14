الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري 2023 وأبرز الخطوات

حددت وزارة العدل، أبرز الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري 2023، للراغبين في تسجيل وحداتهم الخاصة حتى تكون رسميا باسمهم حتى لا يتعرضون للخداع أو النصب، ويكون لديهم سند قانوني في تمليك المكان الذي يعيشون به أو الأرض التي يريدون شراءها والبناء عليها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري 2023، وفق ما ذكرت مصلحة الشهر العقاري، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري 2023

ومن بين الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري 2023 ما يلي:

1- عقد بيع نهائي للشقة أو عقد ابتدائي.

2- إيصال مرافق مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، فهذه الأوراق تعد سندا قانونيا يثبت أنك مالك للشقة.

3- أن يمتلك الشخص بيان مساحة الشقة التي أقر بها القانون.

4- عند ملء والاستمارة يجب كتابة كل البيانات الخاصة بتسجيل العقار من عنوان المنزل والدور ورقم الشقة.

5- تقديم معلومات عن العقار إذا كان إيجارا أو تمليكا.

6- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري.

7- إيصال رسوم تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة.

وهناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها لتسجيل شقة في الشهر العقاري وهي كما يلي:

- الذهاب إلى القسم الإلكتروني التابع للشهر العقاري

- طلب نموذج تسجيل وحدة سكنية.

- تدوين جميع البيانات الخاصة بالشقة وأيضا يتم تسليم الأوراق.

- إرسال رسالة على هاتفك، خلال 24 ساعة، يفيد بأن إجراءات التسجيل الإلكتروني تمت بنجاح.

- يتجه الشخص إلى المأمورية من أجل التأكيد من تسليم الأصول الخاصة بك، وبعد التأكد يتم تسجيل لك الوحدة السكنية في دقائق معدودة.