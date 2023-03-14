التحالف الوطني: قدمنا خدمات تقدر بـ12 مليار جنيه خلال عام فقط

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن هناك مبادرات أسبوعية يقوم بها التحالف الوطني تنتقل لكل المحافظات في مصر، وتم تنفيذ خدمات بها بقيمة تقدر بـ12 مليار جنيه في العام الذي انقضى، موضحًا أن عدد المتطوعين في التحالف الوطني يصلون لنحو 300 ألف.

فكرة التطوع تحسن من سلوكيات ومهارات الشاب

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري»، أن فكرة التطوع نفسه تحسن من سلوكيات ومهارات الشاب وتنمية كل شيء يخصه، كما ذكر أن 30 مليون مصري استفادوا من خدمات التحالف على مستوى 27 محافظة، فضلًا عن أن الخدمات الطبية المقدمة للمصريين 30% منها عن طريق المجتمع المدني.

جرى إنشاء قواعد بيانات لضمان عدالة التوزيع

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى أنه جرى إنشاء قواعد بيانات لضمان عدالة التوزيع، فضلًا عن أن التحالف التنموي يعمل على تدشين مراكز استدامة، ويستهدف 10 محافظات، والمركز قد يخرّج أكثر من 1000 سيدة وفتاة يعملن في حرف كثيرة، مثل إعادة تدوير قماش المصانع وصناعة الملابس وتصدير السجاد الحريري للدول الأوروبية.

وتابع: «السيدات هن المستفيدات من هذا النوع من المراكز، حيث يتدربن ويعملن في بيوتهن وسط أولادهن للحفاظ على الأسر».