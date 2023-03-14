تعرف على طبيعة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي في مبادرة كتف في كتف

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مبادرة كتف في كتف، بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، فالهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ولذلك يمثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوة دفع كبيرة لتعزيز برامج الحماية الإجتماعية فمنذ بداية عمله انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيديدن من المبادرات، وتوحيد قاعدة البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الحماية الاجتماعية

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم، والحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030