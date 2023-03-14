مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل الصفارة على قناة dmc

أعلنت القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2023، المسلسلات التي ستعرضها خلال الماراثون الرمضاني الحالي، ومن ضمن القائمة يعرض مسلسل الصفارة على قناة dmc، والذي سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد أمين في أول بطولة مطلقة له في الدراما التلفزيونية.

عرض مسلسل الصفارة على قناة dmc

وأعلن رسميا عرض مسلسل الصفارة على قناة dmc، في شهر رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2023، وأيضا سيتم عرضه عبر شاشة dmc drama.

مسلسلات رمضان 2023 بينها مسلسل الصفارة

وليس هذا فحسب ولكن سيتم عرض مسلسل الصفارة على شاشة قناة دبي ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل.

ويشارك في مسلسل الصفارة بجانب الفنان أحمد أمين، كل من مايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، كما يضم المسلسل طه دسوقي، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.