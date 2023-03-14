حركة تغييرات محدودة بقطاع الصحة في البحيرة 

أصدر الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم قرارًا بتكليف الدكتور ياسر محمود سعد الخولي بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الصيدلة للقيام بأعمال مدير الإدارة الصحية بإيتاى البارود، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

حركة تغييرات في صحة البحيرة

كما كلف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتورة أمنية فتحي محمود الهنداوي بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الصيدلة للقيام بأعمال مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى.

يأتي ذلك قرار التكليف لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية أن تلك القرارات التي صدرت اليوم تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية.

تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن البحراوي

كما أوضح وكيل مديرية الصحة في البحيرة أن المديرية تسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي طبقا لتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتكثيف حملات الرقابية والمتابعة على مختلف مستشفيات المحافظة للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.