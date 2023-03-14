وزارة الصحة: لا بد من الابتعاد عن المشروبات الغازية في شهر رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تقليل السكر في المواد الغذائية، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة، وتقديم الرعاية الصحية، ورفع التوعية للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوى لها، إنه لتقليل السكر في المواد الغذائية، تجنبا لزيادة الوزن، لا بد من الابتعاد عن العصائر والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف، لافتة إلى أهمية الابتعاد عن المشروبات الغازية، وكذلك المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة.

كيفية تقليل السكر في الطعام تجنبا لزيادة الوزن

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أنه لا بد من اختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات، مشيرة الى أهمية تقليل كمية السكر خلال إعداد الحلويات الى نصف الكمية المعتادة، محذرة من المشروبات الساخنة خاصة القهوة والنسكافيه.

وفيما يتعلق بالعصائر، أكدت أن الطازجة بدون إضافة سكر آمنة وصحية، ولا تكسب وزنا زائدا.

نظام غذائي صحي في شهر رمضان

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين باتباع نظام غذائي صحي خلال الشهر الكريم، والاستفادة من الصيام لخسارة الوزن، لافتة الى أنه على المواطنين اتباع نهج صحي للحياة، للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لتلقي التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة.