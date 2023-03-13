عاجل.. وزارة الصحة تُقدم نصيحة مهمة لـ«رمضان بلا صداع»

وجّهت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين بالتوقف عن تناول المنبهات «القهوة والنسكافيه» قبل بدء شهر رمضان بأسبوع على الأقل، للوقاية من الشعور بالصداع أثناء الصيام.

مراقبة مستوى السكر في الدم

ونصحت وزارة الصحة، في فيديو توعوي لها عبر حسابها على فيس بوك، مرضى السكر بالحفاظ على صحتهم خلال شهر رمضان، وأكدت الدكتورة لمياء هارون، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ مريض السكر عليه الاستعداد لرمضان قبل بداية الشهر، و متابعة مستويات السكر في الدم، وزيارة طبيبه الخاص ومناقشته، واتباع التعليمات الخاصة بالأدوية ومراقبة السكر في الدم من خلال الأجهزة المتوفرة لقياس السكر على مدار اليوم، وعليه عدم الانتظار حتى يشعر بأعراض التعب.

الوقت المناسب لقياس السكر

ولفتت أخصائي التغذية العلاجية، إلى أنّ الوقت المناسب لقياس السكر في الدم قبل المغرب بساعة أو ساعتين، مناشدة مرضى السكر بمتابعة مستويات السكر في الدم: «إذا انخفضت مستويات السكر في الدم وسببت ظروفا صحية سيئة فعلي المريض الإفطار فورا، وإذا زاد معدل السكر في الدم فعليه الإفطار فورا».