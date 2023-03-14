«الأوقاف»: أنشطة وبرامج دعوية ومبادرات مجتمعية تقودها المساجد لدعم الفئات الأكثر احتياجا

تشهد مديريات الأوقاف على مستوى مختلف المحافظات حالةً من النشاط المكثف لحسم اللمسات النهائية لأنشطة الدعوة والمبادرات المجتمعية التى تقودها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت قيادات الوزارة بالمديريات، فى تصريحات خاصة للوطن، تفاصيل الاجتماعات التى عُقدت على مدار الأيام الماضية، والبرامج والأنشطة التى جرى تحديدها، ونتائج المبادرات الموجّهة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة للتنوع فى الخدمات الدعوية المقدمة للسيدات، واختيار الموضوعات التى تلبى طلبات الباحثين عن مساحات أكثر رحابة من العبادات فى شهر النفحات الربانية.

منع التبرعات دون سند قانونى

أوضح الشيخ الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن» أن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدة إجراءات، منها تهيئة 1030 مسجداً ووضع خطة للأئمة، وتحديد مواعيد الدروس الدينية.

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج بدء المرحلة الثانية لحملة النظافة لخدمة بيوت الله تعالى استعداداً للشهر الفضيل، مؤكداً حظر جمع أية أموال أو تبرعات بغير مستند قانونى، عملاً بمنشور رقم 34 لسنة 2023.

الالتزام بالزى الأزهرى

عقد الشيخ ماجد راضى فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اجتماعاً مع أئمة المحافظة بحضور مدير الدعوة ومدير شئون الإدارات ورئيس قسم الإرشاد الدينى ومسئول شئون المساجد ومديرى الإدارات الفرعية، للوقوف على الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتابعة سير العمل، ومتابعة خطة العمل الدعوى وتنشيط الدعوة بالمساجد.

وقال الشيخ ماجد راضى، خلال الاجتماع، إنه ينبغى على الأئمة تنظيم خط سير العمل بالمساجد وتنفيذ التعليمات فى أداء خطبة الجمعة والالتزام بالخطبة الموحدة ووقتها المحدد، وكذلك أداء الدروس والقوافل، والملتقيات الفكرية فى رمضان، وصلاة التراويح، والاعتكاف، وكذلك مناوبات العمال بالمساجد، والالتزام بتعليمات الوزارة.

وتابع «راضى» أنه لا بد من التزام الأئمة والدعاة بالزى الأزهرى فهو شرف الإمام وكرامته، ولا بد من التعاون والتكاتف مع ضيوف الرحمن وتلبية رغباتهم وخفض الجناح لهم، لأن الإمام هو المصباح الذى يضىء الظلمات لهم، وكذلك لا بد من متابعة حملة نظافة المساجد وبخاصة المساجد الكبرى، وكذلك العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد، وكذلك ترشيد استهلاك المياه.

وأكد أنه لا بد من الإعلان فى جميع المساجد عن مشروع صكوك الإطعام وتنشيط العمل به، فهو مشروع قومى ووطنى يخدم المجتمع ويسهم فى استقراره، موجهاً مديرى الإدارات الفرعية بضرورة التعاون والتكاتف لتنشيط العمل الدعوى، لتؤدى «الأوقاف» دورها المجتمعى على أكمل وجه، والنهوض والارتقاء بالمجتمع ككل.

اعتكاف وتهجّد فى 300 مسجد

أكد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أن غرفة العمليات المركزية بمديرية الأوقاف، تعمل على تجهيز جميع المساجد الموجودة بالمحافظة، والتى يتخطى عددها 300 مسجد، وذلك لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح بواسطة أئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف «عواد» لـ«الوطن» أنه يجرى التعاون بين مديرية الأوقاف وأجهزة الأحياء التنفيذية، من أجل تنفيذ خطة تطهير كل المساجد ودورات المياه بأفضل المواد، لضمان خلوها من الفيروسات، حتى تكون آمنة لاستقبال المصلين، فى الوقت الذى تقوم فيه المديرية بأعمال الصيانة والفرش للمساجد، حيث تشهد مساجد المحافظة إقامة الشعائر خلال الشهر الفضيل من اعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى.

وأوضح أن جميع الأئمة والخطباء والمشرفين من الرجال والسيدات جاهزون لشهر رمضان المعظم، لخدمة ضيوف الرحمن، وفق ما يتم تحديده من قبل الوزارة من إجراءات وبما يضمن إقامة الشعائر بشكل آمن لكل الصائمين.

قائمة واعظات «القليوبية»

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، عن إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد ناصر ببنها ضمن الأنشطة الدعوية فى شهر رمضان المعظم، مشيراً لـ«الوطن» إلى أن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضانى عام (1444هـ - 2023م) والذى يُعقد يومياً عقب صلاة التراويح بمسجد ناصر بالقليوبية.

وأضاف أن الملتقى الفكرى الإسلامى بمسجد ناصر فى بنها خلال شهر رمضان يحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، فضلاً عن القرّاء والمبتهلين.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى أن المديرية أعدت خطة للفعاليات الدينية بالمساجد التابعة، بينها الملتقى الفكرى المشترك بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف بعد صلاة العصر على مستوى مساجد المحافظة، بجانب الملتقى الفكرى الثقافى بعد صلاة العشاء، والذى سيقام فى مسجد ناصر ببنها ما سيكون له الأثر الكبير فى نفوس المواطنين بالقليوبية.

وأكد «أبوالسعود» أن الهدف من إقامة الأنشطة الدينية فى المساجد بشهر رمضان هو تكثيف الجرعات الدينية، مع تلقى أسئلة الصائمين والفتاوى المتعلقة بها، ووجود المقارئ القرآنية، حيث إن رمضان هو شهر القرآن، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الجهود الدعوية بالمدارس العلمية التى تتناول كتب التراث وشرحها فى مجال الحديث النبوى، والتفسير وعلومه، والأخلاق والتصوف، إلى جانب تلقى استفسارات الصائمين وتساؤلاتهم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه جرى تخصيص مسجد عبدالفتاح أبوقمر بمدينة بنها لملتقى الفكر الرمضانى للواعظات بمشاركة 8 واعظات، على أن يتم إجراؤه عقب صلاة الظهر خلال شهر رمضان من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ويحاضر فيه نخبة من واعظات وزارة الأوقاف، هن: «عبير أنور ورشا حلمى وميرفت رمضان ونسمة خالد وصفا فكرى ونيفين عبدالله وسحر سنوسى وفاطمة عبدالمنعم».

تنظيف أسطح المساجد

كلف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بشكل عاجل قيادات الدعوة ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق، بمتابعة تنظيف أسطح المساجد وإصلاح مزاريب تصاريف مياه الأمطار، تحسباً للظروف الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وأيضاً العمل على تنظيف المداخل الخاصة بالمساجد، والعمل على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان.

منبر مشترك ومقرأة للواعظات

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها للشهر الكريم مبكراً، وذلك من خلال حملتى النظافة الأولى والثانية فى أواخر شهر رجب ومطلع شهر شعبان، وما زالت مستمرة حتى انقضاء الشهر الكريم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وذكر «يونس»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الملتقى الفكرى سينطلق خلال شهر رمضان عقب صلاة التراويح مباشرةً ويحاضر فيه العلماء الأجلّاء من جامعة الأزهر الشريف والأئمة وقادة الفكر، وذلك بعدد 29 ملتقى بمسجد الفتح الشهير بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، معلناً أنه، ولأول مرة، سينطلق الملتقى الفكرى للسيدات عقب صلاة الظهر يومياً بمسجد الفتح وذلك لعدد 12 واعظة متطوعة.

وأوضح «يونس» أن المنبر الثابت المشترك بين الوعظ والأوقاف لعدد 37 مسجداً، ويتم انعقاده يومى الأحد والثلاثاء، بحضور أئمة المساجد، ومشاركة الوعاظ من الأزهر الشريف، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم 50 مقرأة قرآنية للأئمة تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، كما يتم تنظيم المقارئ القرآنية للجمهور بعدد 137 مسجداً وتعقد عقب صلاة العصر يوم الجمعة من كل أسبوع، بالإضافة إلى تنظيم مقرأة نموذجية بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ، وتعقد عقب صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع، ويتم أيضاً تنظيم مقرأة للواعظات بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق وتعقد عقب صلاة الظهر يوم السبت من كل أسبوع.

وأفاد «يونس» أنه سيتم تنظيم دروس بعد صلاة العصر وخاطرة العشاء للأئمة بعدد 2818 مسجداً، فضلاً عن تنظيم دروس للسيدات والنشء بعدد 90 مسجداً والتى تعقد بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء للسيدات وبعد صلاة العصر يوم الخميس للنشء.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تطهير وتعقيم المساجد، وتوزيع الأئمة والخطباء على المساجد الكبرى، والتى يقصدها الكثير من المصلين.

20 مسجداً للدروس النسائية

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه جرى تجهيز 577 مسجداً بنطاق مراكز ومدن المحافظة فى الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة، وستقام بها جميع الصلوات وكذلك صلاة التراويح تحت إشراف الأئمة، كما سيتم تخصيص 20 مسجداً تقام بها دروس للسيدات من خلال الواعظات وبعض الأئمة حول العبادات وأمور الدعوة، على مدار شهر رمضان.

أول ألف صك من صكوك الإطعام

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتم الاجتماع بمديرى الإدارات ووضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على صكوك الإطعام، لافتاً إلى أن الإسكندرية تعد المحافظة الأولى التى حققت أول ألف صك من صكوك الإطعام، وهو ما أشاد به وزير الأوقاف خلال زيارته الأخيرة للمدينة الساحلية.

وأضاف «عبدالرازق» لـ«الوطن»، أنه تم التشديد على تكثيف النشاطات التثقيفية والدعوية والمجتمعية وبذل المزيد من الجهد لنشر صحيح الدين وصيانة المجتمع من العابثين، وتخريج جيل يكون على بصيرة بتعاليم دينه ومتطلبات الحفاظ على وطنه.