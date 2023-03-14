أمطار غزيرة تضرب المنوفية وسيارات شفط المياه تنتشر في الشوارع «صور»

تشهد محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، إذ تجددت الأمطار الغزيرة قبل قليل، على مستوى جميع القرى والمدن، قبل دقائق من خروج الموظفين من أماكن أعمالهم، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

أمطار غزيرة على المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية، في بيان لها، حالة الطوارئ في جميع الفروع على مستوى المراكز والمدن، وشدد محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة، على جميع فرق الطوارئ في المديرية بالتواجد الميداني والتدخل العاجل في حالة وجود تجمعات للأمطار وشفطها، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة من الطقس السيئ تضرب المحافظات اليوم الثلاثاء، وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، كما حذرت مدن الوجه البحري والقاهرة الكبرى بوجود أمطار بنسبة سقوط 60%، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم في محافظة المنوفية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، إذ تسجل 20 مئوية للعظمى و12 للصغرى، ومن المتوقع ارتفاع معدل الأمطار في محافظة المنوفية خلال ساعات المساء.