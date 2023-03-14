إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر المبارك، لذا فإن معرفة إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية المتمثلة في موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، كأحد أهم اهتمامات المواطنين في تلك الآونة، حيث تختلف المواعيد من محافظة لأخرى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، إمساكية رمضان 2023 في الإسكندرية بكل ما يخص موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، عبر حسبة بسيطة.

إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية.. موعد الفطار والسحور

وعن إمساكية رمضان 2023 حسب توقيت الاسكندرية وعدد ساعات الصيام في أول 3 أيام والتي توضح أن توقيت الفجر يتراجع بشكل يوم بينما يتقدم موعد المغرب بدقيقة كل يوم عن الآخر، وهو ما جاء على النحو الآتي:

1 رمضان - 23 مارس

فجر39: 4

ظهر 12:7

عصر 3:35

المغرب 6:13

العشاء 7:43

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:36

ظهر 12:7

عصر 3:36

المغرب 6:14

العشاء 7:44

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:35

ظهر 12:07

عصر 3:36

المغرب 6:15

العشاء 7:45

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:34

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:15

عشاء 7:45

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:32

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:16

عشاء 7:46

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:31

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

عشاء 7:47

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:30

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

عشاء 7:47

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:28

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:18

عشاء 7:48

9 رمضان 31 مارس

فجر 4:27

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:19

عشاء 7:49.

10 رمضان 1 أبريل

فجر 4:25

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:19

عشاء 7:49

11 رمضان 2 أبريل

فجر 4:24

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:20

عشاء 7:50

12 رمضان 3 أبريل

فجر 4:23

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:21

عشاء 7:51

13 رمضان 4 أبريل

فجر 4:21

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:21

عشاء 7:51

14 رمضان 5 أبريل

فجر 4:20

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:22

عشاء 7:52

15 رمضان 6 أبريل

فجر 4:18

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:23

عشاء 7:53

16 رمضان 7 أبريل

فجر 4:17

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:23

عشاء 7:53

17 رمضان 8 أبريل

فجر 4:16

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:24

عشاء 7:54

18 رمضان 9 أبريل

فجر 4:14

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:25

عشاء 7:55

19 رمضان 10 أبريل

فجر 4:13

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:25

عشاء 7:55

20 رمضان 11 أبريل

فجر 4:12

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:26

عشاء 7:56

21 رمضان 12 أبريل

فجر 4:10

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:27

عشاء 7:57

22 رمضان 13 أبريل

فجر 4:09

ظهر 12:01

عصر 3:36

المغرب 6:27

عشاء 7:57

23 رمضان 14 أبريل

فجر 4:07

ظهر 12:01

عصر 3:36

المغرب 6:28

عشاء 7:58

24 رمضان 15 أبريل

فجر 4:06

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:28

عشاء 7:58

25 رمضان 16 أبريل

فجر 4:05

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:29

عشاء 7:59

26 رمضان 17 أبريل

فجر 4:03

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:30

عشاء 8:00

27 رمضان 18 أبريل

فجر 4:02

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:30

عشاء 8:00

28 رمضان 19 أبريل

فجر 4:01

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:31

عشاء 8:01

29 رمضان 20 أبريل

فجر 3:59

ظهر 11:59

عصر 3:36

المغرب 6:32

عشاء 8:02

30 رمضان 21 أبريل

فجر 3:58

ظهر 11:59

عصر 3:36

المغرب 6:32

عشاء 8:02

عدد ساعات الصوم في إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية

وتحسب عدد ساعات الصوم في إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية بالفارق من صلاة الفجر إلى العشاء، وهو ما يتمثل في 13 ساعة و34 دقيقة لأول يوم، ويزداد بشكل يومي من دقيقتين إلى 4 دقائق نظرا لتقدم توقيت صلاة الفجر وتأخير المغرب.