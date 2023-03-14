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فيرونيكا جاويش تشارك في الفيلم القصير «لحظات حرجة»: بدء التصوير خلال أيام

كتب:

محمود الرفاعى
11:08 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
فيرونيكا جاويش

فيرونيكا جاويش

تشارك الفنانة فيرونيكا جاويش في بطولة الفيلم القصير «لحظات حرجة»، ويبدأ تصويره خلال أيام قليلة.

الفيلم القصير «لحظات حرجة»

وقالت فيرونيكا جاويش في بيان، إنها تقدم شخصية أمنية، وهي فتاة قررت أن تعيش وحيدة وتبتعد عن فكرة الزواج، بعدما وقعت في عدة مشاكل مختلفة بسبب اختيارها السيئ في كل مرة.

وأشارت «جاويش» إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال أيام، لإرسالة لأكثر من مهرجان دولي، لافتة إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول الزواج والأعراف المجتمعية.

ويتناول العمل عدة قصص عن العنوسة وتأخير الزواج، ومدى خطورتها على المجتمع، ويتناول حالات تظهر حجم المشكلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع.

الفيلم بطولة أحمد البحر

ويشارك في بطولة العمل عدة ممثلين شباب منهم أحمد البحر ونور محمود، وهبة السيد، وندى فاروق، وآخرون، وهو تأليف وإخراج محمود الوكيل.

وكانت قد شاركت فيرونكا جاويش خلال الفترة الماضية بأكثر من عمل درامي شهير منها مسلسل حواديت الشانزليزية، وقدمت خلاله دور «مهلبية»، وقدمت أيضًا دور نرمين في مسلسل «البرنسيسة بيسة» مع مي عز الدين.

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