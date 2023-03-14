فيلم «جروب الماميز» يحقق 4 آلاف جنيه في السينمات خلال يوم واحد.. «مركز أخير»

تذيل فيلم جروب الماميز، بطولة الفنانة روبي، قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض حاليًا؛ إذ جاء في المركز الأخير من بين الأعمال المنافسة، بعد تراجع إقبال الجمهور على الفيلم بشكلٍ كبير.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم جروب الماميز، أمس الاثنين، في شباك التذاكر، موضحًا أنه حصد 4 آلاف جنيه فقط، ليأتي في المركز السابع والأخير.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم جروب الماميز

فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.

7 أفلام متنوعة بدور العرض

ويتواجد في السينما حاليًا، سبعة أفلام متنوعة ما بين الكوميدي والرومانسي والاجتماعي، هي: «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، و«أنا لحبيبي» بطولة الثنائي كريم فهمي وياسمين رئيس، و«نبيل الجميل» لـ محمد هنيدي، و«المطاريد» لـ أحمد حاتم، و«شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، و«اتنين للإيجار» للثنائي محمد ثروت وبيومي فؤاد.