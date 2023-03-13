جوائز أوسكار 2023.. «Everything Everywhere All at Once» يحصد أفضل فيلم

فاز فيلم «Everything Everywhere All at Once» بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، حيث حصد جائزة أفضل فيلم ليرتفع إجمالي الجوائز التي حصدها الفيلم لـ 7 جوائز، ويكون أعلى فيلم تحقيقا للجوائز في النسخة الـ 95 من أوسكار.

وحصد الفيلم جوائز أفضل ممثلة لـ ميشيل يوه، أفضل ممثلة مساعدة لـ جيمي لي كورتيس، أفضل ممثل مساعد لـ جوناثان كي كوان، بالإضافة إلى جائزة الإخراج للمخرجان دانيال كوان ودانيال شاينرت، أفضل مونتاج، وأفضل سيناريو أصلي.