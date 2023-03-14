انخفاض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1880 جنيها

كشف موقع «جولد برايس»، عن انخفاض أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم بدون مصنعية، وخاصة عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال، وسجل سعر جرام عيار 21 نحو 1880 جنيها للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات 1905 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب 15200 جنيها للشراء، بعدما سجل في منتصف التعاملات 15320.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضح موقع «جولد برايس»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1880 جنيها للبيع، و1900 للشراء.

ووصل سعر عيار 24، نحو 2149 جنيها للبيع، و2171 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 22، نحو 1970 جنيها للبيع، و1990 جنيها للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 1611 جنيها للبيع، و1629 جنيها للشراء.و

وصل سعر عيار 14، إلى 1253 جنيها للبيع، و1267 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12، نحو 1074 جنيها للبيع، و1086 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 15040 جنيها للبيع، و15200 جنيها للشراء، وسجل سعر الأونصة 66821 جنيهات للبيع، و67531 جنيها للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,148,571 جنيها للبيع، و2,171,429 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 61.34 دولار أمريكي بما يعادل 1896 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 56.23 دولار أمريكي أي نحو 1738 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 53.67 دولار أمريكي أي نحو 1659 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 46.00 دولار أمريكي بما يعادل 1422 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 35.78 دولار أمريكي أي نحو 1106 جنيهات.

- عيار 12 وصل لسعر 30.67 دولار أمريكي بما يعادل 947.94 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 23.00 دولار أمريكي بما يعادل 710.96 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,908 دولار أمريكي أي نحو 58962 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ429.37 دولار أمريكي أي نحو 13271 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ61,338 دولار أمريكي أي نحو مليون و895 ألف جنيه.