أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ شهدت استقراراً بالأسواق، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 2189 جنيها للشراء، وبلغ سعر الأونصة 68065 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، لـ «الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1905 جنيها للبيع، و1915 للشراء.

ووصل سعر عيار 24، نحو 2177 جنيها للبيع، و2189 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 22، نحو 1996 جنيها للبيع، و2006 جنيهات للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 1633 جنيهًا للبيع، و1641 جنيها للشراء.و

وصل سعر عيار 14، إلى 1270 جنيها للبيع، و1277 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12، نحو 1089 جنيها للبيع، و1094 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 15240 جنيها للبيع، و15320 جنيها للشراء، وسجل سعر الأونصة 67709 جنيهات للبيع، و68065 جنيها للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,177,143 جنيها للبيع، و2,188,571 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 61.35 دولار أمريكي بما يعادل 1896 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 56.24 دولار أمريكي أي نحو 1738 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 53.69 دولار أمريكي أي نحو 1659 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 46.02 دولار أمريكي بما يعادل 1422 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 35.79 دولار أمريكي أي نحو 1106 جنيهات.

- عيار 12 وصل لسعر 30.68 دولار أمريكي بما يعادل 947.94 جنيها.

- عيار 9 وصل لسعر 23.01 دولار أمريكي بما يعادل 710.96 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1908 دولار أمريكي أي نحو 58962 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ429.49 دولار أمريكي أي نحو 13271 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ61,354 دولار أمريكي أي نحو مليون و895 ألف جنيه.