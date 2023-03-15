حظك اليوم برج السرطان مهنيا وعاطفيا.. تجنب الحديث عن أخبارك

يحب مولود برج السرطان عمله كثيرا، ويسعى إلى أن يكون متميزا به، ويقدم أفكارا واقتراحات جديدة لم تخطر على بال أحد، فهو يسعى للتميز والاختلاف، وعلى المستوى الشخصي فهو شخص ثقيل في تصرفاته وأقواله ولا يتفوه بأي كلمة قبل حسابها جيدا، ودائما ما يقدم الدعم لأصدقائه ولمن حوله وتحده يقف بجوارهم في الأزمات التي يمرون بها.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة، ما يطالبك بأن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وإذا تعطلت بك الأمور أو توقف التقدم فيما تريد أو تحركت ببطء عليك بالصبر ولا تجعل الانزعاج والحزن يتملك منك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به مواليد برج السرطان منذ فترة إلا أن الشمس وعطارد بمنزل الحظ اليوم، ما يساعدانك أن تكسب الإعجاب، كما يطالبك علم الفلك بتجنب الحديث عن أخبارك.