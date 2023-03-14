حظك اليوم برج السرطان مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

يعر فعن مولد برج السرطان طيبة القلب والحنان الذي يغمر من حوله من الأصدقاء والمقربين، خاصة إذا كانوا مقربين له ويحب التعامل معهم فهو يقدم كل ما ليده من أجل إسعاد وإرضاء محبوبه أو صديقه المقرب وأهله أيضا، وهو شخص عملي على المستوى المهني ويقدس عمله ويحب أن يصل إلى أعلى المناصب ويسعى إلى ذلك كثيرا.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به أبناء هذا البرج منذ فترة، إلا أن الشمس وعطارد يتواجدان بمنزل الحظ اليوم مما يعدانك بالتألق وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والمالي

القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل على أكمل وجه.. تتقدم أعمالك وتحرص على التأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.