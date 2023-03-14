أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المعظم، إذ بدأت الاستعدادات لاستقبال شهر الخيرات، حيث تداول إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ، موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في أيام الشهر الكريم ، وفقاً لإمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم أعدتها هيئة المساحة المصرية في ضوء موعد بداية الشهر الكريم فليكا.

إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

تقدم «الوطن»، إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ، موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم ، وذلك وفقا للحسابات الفلكية من خلال هيئة المساحة والتي تشير إلى أن موعد بداية شهر رمضان المعظم سوف تكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:35، الفجر 4:38

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:36 ، الفجر 4:39

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:37، الفجر 4:40

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:38، الفجر 4:41

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:39، السحور 2:22، إمساك ، الفجر 4:42

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:40، الفجر 4:43

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:41، الفجر 4:44

- الخميس 30 مارس 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:41، الفجر 4:44

الجمعة 31 مارس 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:41، الفجر 4:44

السبت 1 أبريل 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و17 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:41، الفجر 4:44

الأحد 2 أبريل 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و18 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:41، الفجر 4:44

الإثنين 3 أبريل 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:41، الفجر 4:44

الثلاثاء 4 أبريل 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و20 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:41، الفجر 4:44

الأربعاء 5 أبريل 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:41، الفجر 4:45

الخميس 6 أبريل 15رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و22 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:41، الفجر 4:45

الجمعة 7 أبريل 16رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:41، الفجر 4:45

السبت 8 أبريل 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:33، العشاء 7:41، الفجر 4:45

الأحد 9 أبريل 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:41، الفجر 4:45

الإثنين 10 أبريل 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:41، الفجر 4:45

الثلاثاء 11 أبريل 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:42، الفجر 4:45

الأربعاء 12 أبريل 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:43، الفجر 4:45

الخميس 13 أبريل 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:44، الفجر 4:45

الجمعة 14 أبريل 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:44، الفجر 4:45

السبت 15 أبريل 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، الفجر 4:45

الأحد 16 أبريل 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، الفجر 4:45

الإثنين 17أبريل 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، الفجر 4:45

الثلاثاء 18أبريل 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 7:45، الفجر 4:45

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ، موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم في مدن وقري المحافظة.

الأربعاء 19 أبريل 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 7:45، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، والعصر 3:46.