يهل شهر رمضان المعظم نهاية الأسبوع المقبل، وبحسب إمساكية رمضان 2023 بالمنيا وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، ستزيد ساعات الصيام تدريجيا طوال الشهر الفضيل، لذلك نقدم خلال السطور التالية موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم على مدار الشهر الكريم، وفقا لقسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وستكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول 13 ساعة و57 دقيقة، وفي اليوم الأخير 14 ساعة و47 دقيقة.

إمساكية رمضان 2023 بالمنيا.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

وتنشر «الوطن» إمساكية رمضان 2023 بالمنيا، موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، خلال السطور التالية.

- الخميس 1 رمضان 23 مارس، آذان الفجر 4:33، والمغرب 6:10، وعدد ساعات الصيام 13:57.

- الجمعة 2 رمضان 24 مارس، الفجر4:32، المغرب 6:10، عدد ساعات الصيام 13:58.

- السبت 3 رمضان 25 مارس، الفجر4:30، المغرب 6:11، عدد ساعات الصيام 14:01.

-الأحد 4 رمضان 26 مارس، الفجر4:29، المغرب 6:11، عدد ساعات الصيام 14:02.

-الإثنين 5 رمضان 27 مارس، الفجر 4:28، المغرب 6:12، عدد ساعات الصيام 14:04.

-الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس، الفجر 4:27، المغرب 6:12، عدد ساعات الصيام 14:05.

- الأربعاء 7 رمضان 29 مارس، الفجر4:25، المغرب 6:13، عدد ساعات الصيام 14:08.

-الخميس 8 رمضان 30 مارس، الفجر4:24، المغرب 6:14، عدد ساعات الصيام 14:10.

-الجمعة 9 رمضان 31 مارس، الفجر 4:23، المغرب 6:14، عدد ساعات الصيام 14:11.

موعد الفطار والصيام في شهر رمضان 2023

-السبت 10 رمضان 1 أبريل، الفجر 4:22، المغرب 6:15، عدد ساعات الصيام 14:13.

-الأحد 11 رمضان 2 أبريل، الفجر 4:20، المغرب 6:15، عد ساعات الصيام 14:15.

-الإثنين 12 رمضان 3 أبريل، الفجر 4:19، المغرب 6:16، عدد ساعات الصيام 14:17.

-الثلاثاء 13 رمضان 4 أبريل، الفجر4:18، المغرب 6:16، عدد ساعات الصيام 14:18.

-الأربعاء 14 رمضان 5 أبريل، الفجر4:16، المغرب 6:17، عدد ساعات الصيام 14:21.

-الخميس 15 رمضان 6 أبريل، الفجر 4:15، المغرب 6:17، عدد ساعات الصيام 14:22.

-الجمعة 16 رمضان 7 أبريل، الفجر4:14، المغرب 6:18، عدد ساعات الصيام 14:24.

-السبت 17 رمضان 8 أبريل، الفجر4:13، المغرب 6:18، عدد ساعات الصيام 14:25.

-الأحد 18 رمضان 9 أبريل، الفجر 4:11، المغرب 6:19، عدد ساعات الصيام 14:28.

-الإثنين 19 رمضان 10 أبريل، الفجر 4:10، المغرب 6:19، عدد ساعات الصيام 14:29.

-الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل، الفجر4:9، المغرب 6:20، عدد ساعات الصيام 14:31.

-الأربعاء 21 رمضان 12 أبريل، الفجر4:8، المغرب 6:21، عدد ساعات الصيام 14:33.

-الخميس 22 رمضان 13 أبريل، الفجر4:6، المغرب 6:21، عدد ساعات الصيام 14:35.

-الجمعة 23 رمضان 14 أبريل، الفجر 4:5، المغرب6:22، عدد ساعات الصيام 14:37.

-السبت 24 رمضان 15 أبريل، الفجر4:4، المغرب 6:22، عدد ساعات الصيام 14:38.

-الأحد 25 رمضان 16 أبريل، الفجر4:3، المغرب 6:23، عدد ساعات الصيام 14:40.

-الإثنين 26 رمضان 17 أبريل، الفجر 4:1، المغرب6:23، عدد ساعات الصيام 14:42.

-الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل، الفجر4:00، المغرب6:24، عدد ساعات الصيام 14:44.

-الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل، الفجر3:59، المغرب6:24، عدد ساعات الصيم 14:45.

موعد فطار آخر يوم رمضان 2023

-الخميس 29 رمضان 20 أبريل، الفجر 3:58، المغرب 6:25، عدد ساعات الصيام 14:47.