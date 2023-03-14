إمساكية رمضان 2023 سوهاج مع موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم هو أكثر ما يشغل الآلاف من المواطنين من أهالي المحافظة، نظرا لاقتراب شهر رمضان الكريم، والذي تفصلنا أيام قليلة عنه.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 سوهاج بجانب موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم ستزيد ساعات الصيام تدريجيا طوال أيام الشهر المبارك، لذلك نقدم خلال السطور التالية موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم على مدار الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2023 سوهاج.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

وتنشر «الوطن» إمساكية رمضان 2023 سوهاج مع موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم.

13 رمضان: الثلاثاء 4 أبريل

- الفجر 04:25

- الشروق 05:49

- الظهر 12:04

- العصر 03:34

- المغرب 06:19

- العشاء 07:49

14 رمضان: الأربعاء 5 أبريل

- الفجر 04:24

الشروق 05:47

- الظهر 12:04

- العصر 03:34

- المغرب 06:20

- العشاء 07:50

15 رمضان: الخميس 6 أبريل

- الفجر 04:23

- الشروق 05:46

- الظهر 12:03

- العصر 03:34

- المغرب 06:20

- العشاء 07:50

16 رمضان: الجمعة 7 أبريل

الفجر 04:22

- الشروق 05:45

- الظهر 12:03

- العصر03:33

- المغرب06:21

- العشاء 07:51

17رمضان: السبت 8 أبريل

الفجر04:21

- الشروق 05:44

- الظهر 12:03

- العصر 03:33

- المغرب 06:21

- العشاء07:51

18 رمضان: الأحد 9 أبريل

الفجر 04:19

- الشروق 05:43

- الظهر 12:0

- العصر 03:33

- المغرب06:21

- العشاء 07:51

19 رمضان: الإثنين 10 أبريل

- الفجر 04:18

- الشروق 05:42

- الظهر 12:02

- العصر03:33

- المغرب 06:22

- العشاء 07:52

20 رمضان: الثلاثاء 11 أبريل

الفجر 04:17

- الشروق 05:41

- الظهر 12:02

- العصر03:33

- المغرب 06:22

-العشاء 07:52

21 رمضان: الأربعاء 12 أبريل

- الفجر 04:16

- الشروق 05:40

- الظهر 12:02

- العصر03:33

-المغرب 06:23

- العشاء 07:53 م

22 رمضان: الخميس 13 أبريل

- الفجر 04:15

- الشروق 05:39

- الظهر 12:01

- العصر03:32

- المغرب 06:23

- العشاء 07:53

23 رمضان: الجمعة 14 أبريل

- الشروق05:38

- الظهر 12:01

- العصر03:32

- المغرب06:24

- العشاء07:54

24 رمضان: السبت 15 أبريل

- الفجر04:1

- الشروق05:37

- الظهر12:01

- العصر03:32

- المغرب 06:24

- العشاء 07:54

25 رمضان: الأحد 16 أبريل

- الفجر04:11

- الشروق 05:36

- الظهر 12:01

- العصر 03:32

- المغرب 06:25

العشاء 07:55

26 رمضان: الإثنين 17 أبريل

الفجر 04:10

- الشروق 05:35

- الظهر 12:00

- العصر 03:32

- المغرب 06:25

- العشاء 07:55

27 رمضان: الثلاثاء 18 أبريل

الفجر 04:09

- الشروق 05:34

- الظهر 12:00

- العصر03:31

- المغرب 06:26

- العشاء 07:56

28 رمضان: الأربعاء 19 أبريل

- الفجر 04:08

- الشروق 05:33

- الظهر 12:0

- العصر 03:31

- المغرب 06:27

- العشاء 07:57

29 رمضان الخميس 20 أبريل

- الفجر04:07

- الشروق 05:32

- الظهر 12:00

- العصر 03:31

- المغرب 06:27

- العشاء07:57

إمساكية رمضان

وتضمنت إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام يوميا بالدقيقة حيث يبدأ اليوم الأول من رمضان بصيام 13 ساعة و56 دقيقة ليزداد ما بين دقيقة يوميا حتى دقيقتين لتصل عدد ساعات الصيام بآخر أيام رمضان 14 ساعة و43 دقيقة.